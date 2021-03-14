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  4. Sultangazi'de korku dolu anlar! Kablolar patlayınca mahalleli sokağa döküldü

Sultangazi'de korku dolu anlar! Kablolar patlayınca mahalleli sokağa döküldü

14.03.2021 21:22 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de dumanların yükseldiği kablolar büyük bir gürültüyle patladı. Panikle sokağa dökülen mahalleli, ıslak battaniyeyle yangını söndürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesinde yaşandı. Bir süredir bölgede devam eden fiber internet alt yapı çalışması nedeni ile öğle saatlerinde dumanlar çıkan kablolar büyük bir gürültü ile patlayarak alev aldı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sesi duyarak doğalgaz patlaması sanan mahalleli büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından korkudan hızla evlerini boşaltan mahalle sakinleri ıslak battaniye ile alevlerin üstünü kapatarak yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise vatandaşların söndürdüğü kabloları kontrol etti.

Yaşanan olayı anlatan görgü tanıkları önce şiddetli bir şekilde patlama olduğunu ve ardından zeminde bulunan demir kapağın patlamanın etkisi ile metrelerce havaya savrulduğunu yer altındaki kabloların ise tutuşarak alevlerin yükseldiğini ifade etti.

(İHA)

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patlama İstanbul

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