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  4. Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı

Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı

25.03.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil savrulurken, kazaya neden olan aracın çarptığı 2 kız öğrenciden 1'i yaralandı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde tramvay bakım istasyonu yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Habibler'den Sultangazi istikametine doğru seyir halindeki otomobil sürücüsü, tramvay bakım istasyonu bölgesine geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil önce park halindeki bir araca ardından okuldan çıkarak evlerine gitmek için kaldırımda yürüyen 2 kız öğrencinin arasına daldı. Kazada iki otomobilin arasında sıkışan bir öğrenci ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci ambulans ile hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Bir öğrencinin yaralandığı ve iki otomobilin ise hasar gördüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki öğrencinin kaldırımda yürüdüğü esnada hızla gelen otomobilin kayarak öğrencilerin arasına daldığı, park halindeki otomobil ve öğrencilerin savruldukları, olayı gören vatandaşların ise yardımlarına koştukları görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul

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