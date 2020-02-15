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Sultangazi'de korku dolu anlar: Mahallenin trafosu alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2020 23:12 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bir mahallenin trafosu bilinemeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Trafodan yükselen alevler mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi 2547 Sokak'ta bulunan mahallenin elektrik trafosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak içerisinde bulunan elektrik trafosundan alevler yükselmeye başladı. Durumu gören mahalle sakinleri hem polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere teslim olan trafoda söndürme çalışması yaptı.

Yangının çıktığını gören bazı vatandaşlar o anları telefonla çekip kayıt altına aldı. Bir kişi de evinin yanında bulunan trafoda alevleri görünce çekim yaptı. Korku dolu anlar cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.

MAHALLENİN ELEKTRİĞİ KISA SÜRELİĞİNE KESİLDİ

Yaşanan yangın sonrası mahallede aydınlatma sorunu yaşanırken, trafoda maddi hasar oluştu. İtfaiye erlerinin müdahalesinin başlamasıyla birlikte kısa süreliğine tüm mahallenin elektriği kesintiye uğradı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

(İHA / DHA)

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sultangazi trafo

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