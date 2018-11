Sultangazi'de korkunç kavga! 15 yaşındaki lise öğrencisinin kafatası parçalandı

'İNANILIR GİBİ BİR ŞEY DEĞİL'

Oğlunu dövenlerin arasında 30 yaşında saldırganların da olduğunu öne süren baba Mehmet Kurt, “Oğlum okul dönüşü internet kafeye giriyor. Oyun oynuyorlar. Oyunları bitiyor. Dışarı çıktıklarında o mahalledeki gençler bunları kameraların olmadığı yere çekiyorlar. Orada kafalarına sopayla, kemerle vuruyorlar. Benim oğlum orada yere yığılıyor. Benim çocuğum 15 yaşında. Orada vuranların arasında 18 var, 25 var, 30 yaşında adamlar var. İnanılır gibi bir şey değil. Ben oğlumu hastaneye götürdüğüm zaman ölüm riski var dediler. Benim nevrim döndü” şeklinde konuştu.

'BİR TIK AŞAĞI İNSE KURTULMA ŞANSI YOKTU'

Başka çocukların canının yanmaması için saldırganların yakalanarak cezalandırılmasını isteyen baba Mehmet Kurt, “Ben bütün her şeyi bir an önce toplayıp polise vermek istedim. Görüntüleri kendim aldım. 30 yaşındaki insan, benim çocuğumun kafası kırılmış. Kafasından alınan bütün kemikler burada. Doktor bir tık aşağı inse, zar delinse kurtulma şansı yok dedi. Bunu yapanlar neden hala dışarıda. Mağdurum yani. Ne yapmam gerekiyor. Ben destek istiyorum. Başka çocukların canı yanmasın. Benim çocuğum ölebilirdi de. Ama vuran kişiler dışarıda şu anda. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Destek istiyorum. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Bir an önce çözülsün diyorum” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili mağdurun ailesi emniyet güçlerine şikayette bulunurken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. (İHA)