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Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de feci bir kaza yaşandı. Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

Kaza saat 10.15'te Sultangazi Habipler-Arnavutköy bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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