Sultangazi'de korkunç olay! Kahvehanede şakalaştığı arkadaşını silahla vurdu

Olay, 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi, 1505 Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ali Yavrutürk (21) ve M.Y.(17), diğer iki arkadaşlarıyla birlikte kahvehanede buluşarak oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında M.Y., yanındaki arkadaşından silahını alarak, Yavrutürk'ün kafasına dayadı. Boş zannettiği silahı ateşledi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ali Yavrutürk, kafasından aldığı kurşun yarasıyla olay yerinde hayatını kaybederken, M.Y., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavrutürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Yavrutürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinden kaçan M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"İKİSİNİN DE ARKADAŞ OLDUĞUNU DUYDUK"

Mahalle Sakini Ömer Akbaba, “Kahvede olan arkadaşlar olayın nasıl olduğunu görmüşler, ben bilmiyorum. İkisinin de arkadaş olduğunu duyduk. Bizim geldiğimiz kahvede olduğunu duyunca biz de duyup, geldik" dedi.

Sultan Sarıboğa ise, “Vuran kişi, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmış. Bildiğim kadarıyla ikisinin de memleketi aynı. Bizim bildiğimiz bu kadar. Bizim geldiğimiz kahveye geliyorlarmış. Ben görsem tanırım. Diğer türlü tanımam" diye konuştu. (DHA)





