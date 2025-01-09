Sultangazi'de korkunç olay! Sokak ortasında acımasızca katletti... Kanlı infaz kameralara yansıdı

Olay, Sultangazi'nin İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerinden kahvaltılık almaya giden İ.B'nin peşine husumetlileri takıldı. Bu kişilerden kaçan İ.B, yaşanan kovalamacanın ardından silahla vuruldu.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İ.B'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışma sürüyor.

KORKUN OLAY KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, İ.B. ile husumetlileri arasında yaşanan kovalamaca anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, İ.B'nin koşarak kaçtığı, bir şüphelinin de peşinden silahla koştuğu anlar yer alıyor.

(AA/İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır