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  4. Sultangazi'de korkunç olay! Sokak ortasında acımasızca katletti... Kanlı infaz kameralara yansıdı

Sultangazi'de korkunç olay! Sokak ortasında acımasızca katletti... Kanlı infaz kameralara yansıdı

09.01.2025 13:06
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09.01.2025 13:06
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Sultangazi'de sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde kaldırımda yürüyen kişinin silahlı saldırıya uğramadan önce katil tarafından kovalandığı görüldü. Sokak ortasında kimseye aldırış etmeyen katil, İ. B.'ye defalarca ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Sultangazi'nin İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı.

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Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerinden kahvaltılık almaya giden İ.B'nin peşine husumetlileri takıldı. Bu kişilerden kaçan İ.B, yaşanan kovalamacanın ardından silahla vuruldu.

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SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İ.B'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışma sürüyor.

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KORKUN OLAY KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, İ.B. ile husumetlileri arasında yaşanan kovalamaca anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, İ.B'nin koşarak kaçtığı, bir şüphelinin de peşinden silahla koştuğu anlar yer alıyor.

(AA/İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi infaz
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