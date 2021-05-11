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  4. Sultangazi'de korkutan kaza! Motosikletle otomobil böyle çarpıştı

Sultangazi'de korkutan kaza! Motosikletle otomobil böyle çarpıştı

11.05.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de motosikletle otomobil çarpıştı. Motosikletteki iki kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 09.30'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçince 50. Yıl Mahallesi'nden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne ilerleyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motordan fırlayan ve kask takmadıkları görülen sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkadaşının yardımına çevredekiler koştu.

TABURCU EDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavilerinin ardından yaralı 2 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultangazi
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