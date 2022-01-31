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Sultangazi'de korkutan patlama! Vatandaşlar sokağa döküldü

31.01.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de, yeraltı kabloları alev alarak patladı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. Korkutan olay sonrası bölgede bir süre elektrik kesildi. Yaşanan anlar ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de korkutan patlama! Vatandaşlar sokağa döküldü

Korkutan yangın, gece saat 01.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2497 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta gündüz yapılan altyapı çalışmasının bulunduğu alanda gece saatlerinde yeraltı kabloları bilinmeyen nedenle patlamalar yaşandı.

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Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. Çevrede oturanlar patlama sesleri nedeniyle büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından elektrik kurumuna haber verildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yer altı kablolarının akımını kesti. Yangın, elektrik akımının kesilmesinden sonra söndürülürken, bölgede bir süre elektrik kesildi. Yaşanan anlar ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama Sultangazi
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