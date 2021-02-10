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  4. Sultangazi’de maganda dehşeti! Rastgele ateş ettiler

Sultangazi’de maganda dehşeti! Rastgele ateş ettiler

10.02.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de maganda dehşeti! Rastgele ateş ettiler

Sultangazi’de polis rastgele silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktukları gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 8 adet farklı markalarda tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin ellerinde silahlarla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaları ve bir şüphelinin silahla tavana ateş etme anları ile sokakta rastgele ateş eden şüpheli kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi’de 3 Şubat 2021 günü saat 23.45'te Zübeyde Hanım Mahallesi’nde silahla ateş eden kişilerin bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldıkları evlere baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 8 adet farklı markalarda tabanca ele geçirilirken, B.B., Ö.S.G., M.E.K., M.İ., U.U., ve E.B., gözaltına alındı.

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Öte yandan şüpheli B.B.'nin ilçe dahilinde 6 adet "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" konusunu gerçekleştiren kişilerle birlikte olduğu belirlendi. Şüphelilerin 3 Şubat 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları, kişilerin tamamında silah bulunduğu ve şüpheli B.B.'nin silahla tavana bir el ateş ettiği de tespit edildi.

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Öte yandan bir şüpheli de silahla caddede rastgele ateş etme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 4 Şubat 2021 tarihinde adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

DHA

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