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Sultangazi'de oğluna saldırılan anne kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Sultangazi'de oğlunun bıçaklı saldırıya uğradığını gören anne, evde bulunan tabancayı alarak saldırganlara ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Sultangazi'de oğluna saldırılan anne kurşun yağdırdı

Olay, 7 Haziran'da akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesine ait tekstil atölyesinden çıkarak yürümeye başlayan M.Ş.Y, evinin bulunduğu sokağa geldiğinde iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan bir grupla karşılaştı. Gruptakilerle tartışmaya başlayan M.Ş.Y., tartışmanın büyümesi üzerine 9 kişi, tarafından darp edildi. Kaçan M.Ş.Y., evinin önüne geldiğinde saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Gelen sesler üzerine balkona çıkan M.Ş.Y.'nin annesi N.Y., oğlunun bıçaklandığını görünce evden aldığı tabancayla saldırganlara ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi. Elinde tabancayla sokağa inen anne N.Y., çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan M.Ş.Y. hastaneye kaldırıldı. Anne N.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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"ATEŞ ETMESEYDİM OĞLUMU ÖLDÜRECEKLERDİ"

N.Y. karakoldaki ifadesinde, evde bulunan tabancayı, bir hafta önce yerde bulduğunu belirterek, "Müsait olduğumda yerde bulduğum silahı karakola bırakacaktım. Olay günü ise evde otururken dışarıdan gelen sesleri duydum. Balkona çıktığımda oğlumu 10 kişinin bıçak ve silahla kovaladıklarını gördüm. Ben de yerde bulduğum ve evde muhafaza ettiğim silahı alarak, balkondan ateş etmeye başladım. Ateş etmeye başladığımda şahıslar kaçtı. Eğer ateş etmeseydim oğlumu öldüreceklerdi. Aşağı indiğimde olay yerinde tanımadığım bir kişi silahı elimden aldı" dedi. Anne N.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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TARAFLAR ARASINDA İKİNCİ KAVGA

Yaşanan olayın sonraki günü iki tarafın yakınları arasında silahlı kavga yaşandı. Olayın yaşandığı sokağın bir alt sokağında karşılaşan taraflar önce tartıştı, daha sonra silahla birbirine ateş etti. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken her iki taraf kısa sürede olay yerinden uzaklaştı.

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İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, M.Ş.Y.'nin verdiği bilgiler ve güvenlik kamerasından yapılan tespitler sonucunda şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. ve M.Ş.Y.'yi bacağından bıçaklayan M.S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRGANLARIN KAÇIŞI KAMERAYA YANSIDI

Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yanısıdı. Görüntülerde, saldırganlardan kaçan M.Ş.Y'nin 9 kişilik grup tarafından çembere alınarak tekme ve yumrukla darp edildiği ve daha sonra da grubun bir anda dağıldığı görülüyor. Çevredekiler M.Ş.Y'ye yardım ederken, binadan sokağa çıkan anne N.Y ise sakinleştirilmeye çalışılıyor.

DHA

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