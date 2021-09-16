Sultangazi'de öğrencilerin sokak ortasındaki kavgası böyle görüntülendi

Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaşandı.

KALDIRIM TAŞIYLA VURMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, okul saatinde derse girmeyen iki öğrenci grubu sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen olayda öğrencilerin birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdığı, bir öğrencinin ise yerden aldığı kaldırım taşı ile arkadaşının başına vurmaya çalıştığı ancak daha sonra vazgeçerek taşı yere attığı görülüyor.

"POLİSİ ARADIM GELİYOR, MERAK ETMEYİN"

Yaşanan olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alan vatandaşın aynı zamanda dağılmaları için yaptığı uyarıları dikkate almayan gençlere seslenip, "Polisi aradım geliyor merak etmeyin siz orada kavganızı yapın" diyerek kızdığı görülüyor.

(İHA)

