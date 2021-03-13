HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de önünü kestikleri kişiyi sigara vermeyince bıçakladılar

Sultangazi'de önünü kestikleri kişiyi sigara vermeyince bıçakladılar

13.03.2021 21:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sultangazi'de önünü kestikleri kişiyi sigara vermeyince bıçakladılar

Sultangazi'de üç kişi, önünü kestikleri Mahmuod Khattab isimli kişiyi sigara vermediği gerekçesiyle bıçakladı. Sekerek sokak arasından caddeye gelen kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve polis yaptı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mahmuod Khattab isimli yabancı uyruklu kişi sokakta yürüdüğü sırada önü üç kişi tarafından kesilerek sigara istendi. Sigara vermeyen Khattab bıçaklandı.

Yaralı kişi sekerek Atatürk Bulvarı üzerine gelip yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar ile birlikte yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Khattab olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldularBaşlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldular
Adana'da sünnet düğününün ardından silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralıAdana'da sünnet düğününün ardından silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Markette iğrenç olay! 10 yaşındaki çocuğu taciz etti

Markette iğrenç olay! 10 yaşındaki çocuğu taciz etti

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Otelde yakalandı! Ünlü fenomen tutuklandı

Otelde yakalandı! Ünlü fenomen tutuklandı

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

AKINCI PT-2, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

Başarıyla tamamlandı! 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...'

Adana'da sünnet düğününün ardından silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında yeni gelişme

Faciaya neden olmuştu! Karar verildi

14 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 39 ilde 32 saat sürecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu

Trans bireyin cansız bedeni çekyatın içinde bulunmuştu! 3 şüpheli yakalandı

Kan donduran cinayette yeni gelişme: 3 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.