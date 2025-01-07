Sultangazi'de otomobilde kadın cesedi bulunmuştu! Bagajdaki dehşetin ardından bir dram çıktı

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Polis ekipleri bir ihbar üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin “dur” ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsü kovalamaca sonucu Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi’nde önü kesilerek durduruldu.

OTOMOBİLDE KADIN CESEDİ ÇIKTI

Aracın sürücüsü Engin Çelik gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin sürücü Engin Çelik’in eşi Ayşe Çelik’e ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ayşe Çelik’in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Engin Çelik işlemleri için emniyete götürüldü.

Engin Çelik’in emniyetteki işlemleri sürerken kadının cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Gazi Mahallesi’ndeki Yunus Emre Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından yarın Şanlıurfa’da toprağa verileceği öğrenildi.

DEHŞETİN ARDINDAN DRAM ÇIKTI

Öldürülen Ayşe Çelik, ardında bir dram bıraktı. Çelik'in yaşadıklarını yakın arkadaşı Zeliha Çetik anlattı. Çetik, öldürülen kadının bir yılı aşkın bir süredir ölümle tehdit edildiğini ve sürekli olarak şiddete maruz bırakıldığını anlattı.

"HİÇBİR SOSYAL HAYATI OLMAYAN BİR ANNEYDİ"

“Ayşe çaresiz ve yalnızdı” diyen Çetik, “Emin değilim ama şüphelerimiz kocasının madde kullandığı yönündeydi Ayşe’nin anlatımlarıyla. Normal olmayan davranışlarından bahsediyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi. 5 yaşında bir kızı var.” şeklinde konuştu.

"BEN SENDEN AYRILACAĞIM, SEVGİLİM VAR"

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Engin Çelik'in poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde eşinin kendisini “Boşanma dilekçesi verdim. Senin de Gaziosmanpaşa Adliyesine gelmen gerekiyor" diyerek yanına çağırdığını anlattığı öğrenildi.

İfadesinde adliye çıkışında eşinin otogara gitmek istediğini anlatan Engin Çelik, “Ben seni bırakırım" diyerek otomobiline davet ettiği öğrenildi. Otogar yolunda Çelik'in eşini boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç almaması üzerine ikili arasındaki tartışmanın büyüdüğü belirlendi. Şüpheli Engin Çelik ifadesinde son olarak eşinin “Ben senden ayrılacağım. Benim sevgilim var" dediğini iddia ettiği, bu söz üzerine kendisini kaybederek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin olaydan sonra ne yapacağını bilmeden dolaşırken, polis ekipleriyle karşılaştığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Engin Çelik basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz sorusuna" cevap vermedi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Engin Çelik'in elinde bir valiz ile önden çıktığı arkasından Ayşe Çelik'in onu takip ettiği görülüyor.