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Sultangazi'de "pes" dedirten hırsızlık! Siparişi hazırlanırken şarjdaki telefonu çaldı

27.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir kişi, çiğ köfte dükkanında verdiği sipariş hazırlanırken şarja takılı olan yaklaşık 4 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Tezgaha geçen çocuğu konuşarak oyalayan şüpheli, sigara içme bahanesiyle dışarı çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen baba Hamza Badı, "Telefonum masada şarja takılıydı. Biz farkında olmadan telefonu almış." dedi.

Sultangazi'de "pes" dedirten hırsızlık! Siparişi hazırlanırken şarjdaki telefonu çaldı

Sultangazi'de, çiğ köfte dükkanında verdiği sipariş hazırlanırken çalışana ait şarja takılı cep telefonunu çalan şüpheli, sigara içme bahanesiyle dışarı çıkıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SÜREKLİ KONUŞARAK ÇOCUĞU OYALADI

Olay, geçen pazar günü 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde caddedeki çiğ köfteciye gelen kişi, sipariş verdi. Babası Hamza Badı'ya yardım etmek için tezgaha geçen küçük çocuk başka bir müşteriyle ilgilenirken, şüpheli şarja takılı olan cep telefonunu fark etti. Telefonun olduğu bölüme yönelen şüpheli, konuşarak çocuğu oyaladı. İçerideki müşterinin ayrılmasıyla şüpheli bir porsiyon çiğ köfte siparişi verdi. Çocuğun siparişi hazırladığı sırada şüpheli masada şarja takılı cep telefonunu çaldı. Sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan şüpheli, kayıplara karıştı. Şüpheliyi dışarıda görmeyen çocuk telefonun da yerinde olmadığını fark etti.

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Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen baba Hamza Badı, şarja takılı yaklaşık 4 bin lira değerindeki cep telefonun müşteri kılığında iş yerine gelen kişi tarafından çalındığını gördü.

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"BİZ FARKINDA OLMADAN TELEFONU ÇALMIŞ"

Yaşananları anlatan Hamza Badı, "Çiğ köfte almak için içeri girdi. İlk olarak bir porsiyon çiğ köfte istedi. Daha sonra bir porsiyon daha istedi. O ara her halde telefonu alacaktı, alamadı. İkinci siparişte içeride oyalandı. Oğlum siparişi hazırlamaya başladı. Ben de o ara başka bir müşteri ile ilgileniyordum. Telefonum masada şarja takılıydı. Biz farkında olmadan telefonu almış. O ara sipariş hazırlanana kadar dışarıda sigara içeceğini söyledi ve dışarı çıktı. Daha sonra da gitmiş. Oğlum telefonun yerinde olmadığını söyledi. Sonra kameralara baktık, gelen müşterinin telefonu çaldığını gördük. Siparişi almadan telefonu çalıp gitmiş" dedi.

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Hamza Badı, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezi amirliğine giderek görüntülerdeki kişiden şikayetçi oldu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi telefon
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