HABER

Sultangazi'de pitbull paniği! Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Sultangazi'de dış kapısı açık apartmana giren pitbull cinsi köpek, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Köpek, olay yerine gelen veteriner ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmana dün giren pitbull cinsi köpek, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Apartmanın açık olan dış kapısından içeri giren pitbullu gören apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Görevli ekibin gelmesi beklenirken, bazı bina sakinleri evlerinden dışarı çıkmazken, dışarıda olan bina sakinleri de içeri giremedi.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen veteriner ekipleri, apartmana girdi. Köpeğin uysal olduğunu fark eden ekipler, yanına çağırarak kucağına aldı. Köpek, ekipler tarafından barınağa götürüldü.

"YANINA YAKLAŞAMADIM, İÇERİ DE GİREMEDİM"

Bina sakinlerinden Ayşe Yıldız, “Kendim görmedim, ama ihbar ettim. Sokağa salmak istemedim açıkçası. Çünkü çocuklara da tehlike saçıyor. O yüzden ihbar ettim, Geldiler, aldılar sağ olsunlar. Yanına yaklaşamadım, içeri de giremedim" dedi.

Kaynak: DHA

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdiLüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi
Pendik'te yağmur kazası; servis minibüsü devrildiPendik'te yağmur kazası; servis minibüsü devrildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pitbull sultangazi

En Çok Okunan Haberler

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Son dakika! Son 1 ayda 131 terörist etkisiz hale getirildi

Ağır darbe! 131 terörist öldürüldü

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra...

Kadıköy'de aracın içindeki uyuşturucu böyle bulundu

Kadıköy'de aracın içindeki uyuşturucu böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.