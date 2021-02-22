HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sultangazi'de pitbull vahşeti mahalleyi karıştırdı

Sultangazi'de pitbull vahşeti mahalleyi karıştırdı

22.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sultangazi'de pitbull vahşeti mahalleyi karıştırdı

Sultangazi'de sahibinin, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde kediyi yaraladı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, köpeğe ağzındaki kediyi bıraktırmak için çaba harcadı ancak bunda başarılı olamadı. Olayın ardından mahalleli köpeğin sahibine tepki gösterdi.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde dün yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması varken, ağızlığı olmadığı halde sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta gördüğü kediye saldırarak onu yakaladı. Sahibi ve mahalleli uzun süre boyunca çaba gösterse de kediyi köpeğin ağzından alamadı.

3fa6a2cf831cbc5f7cbffd48515cee4f

Sahibine tepki gösteren mahalleliden bazıları ellerine sopa alarak köpeğe vurdu. Köpek buna rağmen kediyi bırakmayarak yaraladı. Olayın ardından bazı kişiler köpeğin sahibine tepki gösterip onu dövmeye kalktı.

726e476968b2d3f65edced87e75fb797

Vatandaşlar araya girerek, köpeğin sahibini olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra köpeğin sahibinin evine giden belediye ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü. Yaşanan vahşet anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kazayı izlemek için yavaşladı, kaza yaptı!Kazayı izlemek için yavaşladı, kaza yaptı!
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Ayam Cemani cinsi horoz ve tavukların iç organları bile siyah! Bakın fiyatı ne kadar

Yumurta olarak aldılar, sayılarını 170'e çıkardılar

Kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı

Kazayı izlemek için yavaşladı, kaza yaptı!

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Aile içinde alacak verecek kavgası: 1’i kadın 4 yaralı

Aile içinde alacak verecek kavgası: 1’i kadın 4 yaralı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın: O an çok korktum, ilaç tedavisine başladım

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.