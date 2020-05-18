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  4. Sultangazi'de polisi gören çocukların kaçışması kamerada

Sultangazi'de polisi gören çocukların kaçışması kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2020 11:19 | Son Güncelleme

Sultangazi'de boş bir arazide oynayan çocuklar, polis aracından yapılan anonsla kaçmaya başladı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde emniyet güçlerinden kaçan çocuklar amatör kameraya yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak boş bir arazide oyun oynayan çocukları gören polis, ekip aracından çocukların evlerine gitmesi yönünde anons yaptı. Anonsu duyan çocuklar sağ sola kaçışmaya başladı. Boş arazide bulunan ve çocukların kaçtığını gören başıboş köpekler de kaçmaya başladı.

'GECE KARTALLARI DA SOKAKTAKİLERİN PEŞİNDEYDİ

Öte yandan bir başka görüntü de ise D Caddesi'nde akşam saatlerinde gezen bir grup genç devriye görevindeki 'Gece Kartalları'nı gördü. Gençler, Gece Kartalları'na görünmemek için kaçtıkları sokağın başında saklandı. Kaçan gençlerden birinin Gece Kartalları tarafından yakalandığı ve kurallara uymadığı için uyarıldığı öğrenildi. O anlar da amatör kamera ile kaydedildi.

(DHA)

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