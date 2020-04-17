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  4. Bu kare İstanbul'da çekildi! 'Pes' dedirten görüntü

Bu kare İstanbul'da çekildi! 'Pes' dedirten görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Sultangazi'de yasak olmasına rağmen yanındaki kişiyi boş arazide tıraş eden kişi bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tıraş olan kişinin işlem bittikten sonra aynaya bakarak saçlarını kontrol ettiği görüldü.

Bu kare İstanbul'da çekildi! 'Pes' dedirten görüntü

Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.

Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor. (DHA)

Sultangazi'de boş arazide tıraş

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Anahtar Kelimeler:
tıraş sultangazi

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