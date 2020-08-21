HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sultangazi'de silahlı saldırı! Aracından iner inmez...

Sultangazi'de silahlı saldırı! Aracından iner inmez...

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Sultangazi'de otoparka otomobilini park eden bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde merminin nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Sultangazi'de silahlı saldırı! Aracından iner inmez...

Olay, Yunus Emre Mahallesi 1406 Sokak'ta 19 Ağustos Çarşamba günü yaşandı.

Otoparka otomobilini park etmek için gelen kişi, otomobilden indiği sırada bacağından vurularak yaralandı. Yaralı kişi olay yerinin arka sokağında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri otoparkta incelemelerde bulundu.

8da1e503ffd96ae612e18755d3d420a8

Bacağından yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde, bacağına kurşun isabet ettiğini ve nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralının ifadesi üzerine olay hakkında soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Uyuyakaldığı sandalye kamp ateşine devrildi!Uyuyakaldığı sandalye kamp ateşine devrildi!
LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları sorgulama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızının düğünü için barışan eşini, kıskançlık yüzünden öldürmüş
Kızının düğünü için barışan eşini öldürmüştü! Sebebi ortaya çıktı
Şoke eden olay! Parktaki ağaca kendini asmak istedi
Parkta şoke eden olay! Gören telefona sarıldı
Atalarından kaldı! 7 asırlık kılıç ve zırha gözü gibi bakıyor
Her yıl onu görmek için geliyorlar
Uyuyakaldığı sandalye kamp ateşine devrildi!
Uyuyakaldığı sandalye kamp ateşine devrildi!
Yoldaki rögar kapakları çalındı, sürücüler ölümden döndü
'Pes' dedirten olay! Sürücüleri ölümle burun buruna getirdi
İzmir'de 'kötü koku' vatandaşı isyan ettirdi
Vatandaş isyan etti! 'Pencereyi açamıyoruz'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.