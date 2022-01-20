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Sultangazi'de silahlı saldırı! Otomobiline binen kadın böyle vuruldu

20.01.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de emlakçı Sema Kılıç, otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kimliği belirsiz erkek şüpheli yaya olarak kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de silahlı saldırı! Otomobiline binen kadın böyle vuruldu

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan emlakçı Sema Kılıç, cadde üzerine park ettiği otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kılıç, yere yığıldı. Kimliği belirsiz erkek şüpheli yaya olarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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"AYNI KİŞİYİ BİR DAHA GÖRDÜM"

Mahalleden bir esnaf , "Ben dün saat 10.00 civarı dükkanımı açtım. Burada birini gördüm. 33 yıldır buradayım, kimin ne olduğunu biliyorum. Gördüğüm kişi bana yabancı geldi. Bayağı bir baktım. Sonra dükkana geçtim, malzemeleri çıkarmaya çalıştım. Şahıs burada durunca şüphelendim. Sonra köşeye geçti, bastı gitti. Bu sabah kadın vurulduktan sonra aynı kişiyi bir daha gördüm. Polis de o kişiyi arıyor. Zaten aynı kişilermiş. Olay anını görmedim. Sıktıktan sonra kaçıp gitmiş. Vurulan kadını da tanıyoruz. Burada esnaf olduğunu biliyoruz. Üzüldük" dedi.

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sema Kılıç'ın otomobiline bineceği sırada saldırıya uğrayıp, yere yığıldığı görülüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi silahlı saldırı
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