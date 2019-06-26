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Sultangazi'de silahlı soygun! Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 06:03 | Son Güncelleme

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi, silahla soygun gerçekleştirdi. Polis, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de silahlı soygun! Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

Olay, saat 01.15 sularında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi, istasyonun yan tarafından önce maytap patlattı ardından ellerindeki silahlarla soygun gerçekleştirdiler. Bir miktar para alan soyguncular, yürüyerek ara sokaklara karışarak kaçtı.

Çalışanların haber vermesi üzerine polis sevk edildi. Olay yerine zırhlı araçlarla olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Daha sonra parmak izi tespiti yaparak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelemenin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın görgü tanığı, “Önce bir patlama sesi geldi. Sonra baktım ateş gibi bir şey yakmışlar. Sonra ne olduğunu anlayamadım, biri koşarak ara sokaklara kaçtı” diye konuştu. (İHA)

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sultangazi silahlı soygun

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