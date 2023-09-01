HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de skandal olay! Kaçak ameliyatlar yapan sahte doktor yakayı ele verdi

Sultangazi'de skandal olay! Kaçak ameliyatlar yapan sahte doktor yakayı ele verdi

01.09.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de 3 kişinin, özel bir hastanede çalışan doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptığı ortaya çıktı. Hastaların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki D.N. ve onunla birlikte ameliyatlara girdikleri belirlenen 2 kişinin gözaltına aldı.

Sultangazi'de skandal olay! Kaçak ameliyatlar yapan sahte doktor yakayı ele verdi

Sultangazi'de yaşanan skandal hastaların şikayetiyle ortaya çıktı. Özel bir hastanede çalışan doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki D.N. ve onunla birlikte ameliyatlara girdikleri belirlenen M.K. ve K.İ. yakalandı.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "7 Temmuz 2022 tarihinde Sultangazi'de bulunan özel bir hastanede görevli doktor G.D.'nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyatlar yapıldığının belirlenmesi üzerine başlatılan çalışmada, bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan 2 hastanın da şikayetçi oldukları anlaşılmıştır. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.N., 30. Ağustos'ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) isimli şahıslar ise bugün yakalanarak gözaltına alınmıştı" denildi.

sultangazide-bir-doktora-ait-bilgileri-kullanarak-kacak-ameliyat-yapan-sahte-doktor-yakalandi_2296_dhaphoto1

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen M.K. ve D.N. 'Özel belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB duyurdu! Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkıMEB duyurdu! Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı
Traktör devrildi! Fındık işçileri yola savruldu: Çok sayıda yaralı varTraktör devrildi! Fındık işçileri yola savruldu: Çok sayıda yaralı var
3 ay önce evlenen oğlunu pompalı tüfekle öldürdü 3 ay önce evlenen oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Doktor Sultangazi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.