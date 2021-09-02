HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sultangazi'de şoke eden olay! Yaşlı adamın yere düşen emekli maaşını ekmek poşetine koyarak çaldı

Sultangazi'de şoke eden olay! Yaşlı adamın yere düşen emekli maaşını ekmek poşetine koyarak çaldı

02.09.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de yaşlı adam cebinden telefonunu çıkarırken, emekli maaşını düşürdü. Paranın yere düştüğünü fark eden bir kişi ekmek poşetini düşürme bahanesiyle alıp kaçtı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 50. yıl mahallesi E caddesi üzerinde bulunan bir bakkal dükkanın önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, emekli maaşını bankadan çektikten sonra ödemelerini yapan 65 yaşındaki İsmail Cangir isimli vatandaş, mahalle bakkalından soda aldıktan sonra kaldırımda bir müddet oturdu. Bu esnada cep telefonu çalan Cangir, cevap vermek için telefonu çıkardığı esnada emekli maaşından arttırdığı 450 TL'yi farkında olmadan yere düşürdü. Bir müddet sonra oturduğu yerden kalkıp evine doğru giden Cangir'in düşürdüğü parayı o esnada oradan geçen başka bir kişi fark etti. Bir süre olay yerinde dolaşan şahıs ortalığı gözetledikten sonra elinde bulunan ekmek poşetini düşürme bahanesi ile yere attı. Yerdeki paraları almak için eğilen şahsın parayı poşete koyduğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BABAMIN EMEKLİ MAAŞINDAN ARTTIRDIĞI PARAYDI"

Olay anını anlatan parayı düşüren İsmail Cangir’in oğlu Emrah Cangir, "Babamın emekli maaşından arttırdığı paraydı. Gelip bakkaldan soda alıyor ve merdivene oturuyor. Bu esnada torunları ilacını kullanması için kendisini arıyorlar. Babam cep telefonunu cebinden çıkardığı esnada maaşından kalan 450 TL parayı yere düşürüyor ve arkasına bakmadan eve gidiyor. Bu esnada para yaklaşık 5 dakika yerde kalıyor. Oradan geçenler ise fark etmiyorlar. Daha sonra karşı kaldırımdan gelen bir kişi ise, parayı görüyor ve kamerayı fark ediyor. Görüş açısından çıkmak için karşı kaldırımdan dolaşıp geliyor ve elinde bulunan ekmek poşetini yere atıyor. Sonra yerden ekmekleri toplarken parayı da poşetin içine atıyor ve diğer sokaktan uzaklaşıyor" diye konuştu.

Bakkal sahibi Cevdet Köse ise "Akşam üstü amca işten gelmişti yorgundu. Torunları aradı. Cep telefonunu çıkarırken aynı cebinde parası varmış bu esnada merdivene düşürmüş. Bir başkası ise, caddeden giderken parayı fark ediyor. Köşe başında biraz bekliyor bu esnada kamerayı fark ediyor açıya girmemek içinde arka taraftan dolanıyor. Elindeki ekmek poşetini düşürmüş gibi yapıyor ve yerden alırken de paraları poşetin içinde atıyor. Ancak diğer kameranın kendisini çektiğini fark etmiyor" dedi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Yaşanan olayın ardından vatandaşın Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şahsın yakalanması için şikayette bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladıTüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladı
PARTNERKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken olduKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken oldu
Okul açılışında dansöz kıyafeti giyip, göbek attıOkul açılışında dansöz kıyafeti giyip, göbek attı
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Mali'nin kızından yatak pozu! "Eller yukarı"

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı!

Çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.