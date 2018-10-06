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Sultangazi'de 'taciz' gerginliği! Sapığı lince giriştiler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de evli kadını taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. İddiaya göre kadının kocası, tacizcisin eşini takip ettiğini anlayınca çıldırdı, komşularına haber verdi. Tacizciyi mahallelinin elinden polis biber gazı kullanarak kurtarıp gözaltına aldı

Sultangazi'de 'taciz' gerginliği! Sapığı lince giriştiler

Olay, saat 19.30 sıralarında Cebeci Mahallesi meydana geldi. İddialara göre, 20 yaşlarındaki bir kişi, evli bir kadını takip edip tacizde bulundu. Kadının eşi tarafından fark edilen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü.

ÇOK SAYIDA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak şüpheliyi öfkeli kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı.

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Polis, kalabalık tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi, bir binanın girişinde sakladı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı sıktı.

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SURİYELİ ÇIKTI

Biber gazının etkisiyle oluşan kargaşadan faydalanan polis, şüpheliyi hızlıca binadan çıkarıp araca bindirdi. Şüpheliyi araçtayken de vurmaya çalışan kişileri, polis biber gazı sıkarak uzaklaştırdı. Ardından polis merkezine götürülen ve Suriyeli olduğu belirtilen şüpheli sorguya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sultangazi Sapık

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
suriyeli suriyeli suriyeli Turk vatandaslarima sesleniyorum artik ic savasin zamani gelmedimi?
suriyelileri istemiyoruz dedikce başımıza bela ettiniz. madem bu kadar erkeksiniz defolup gidin ülkenizde ki bayanlara sahip çıkın orda tecavüzlere uğruyorlar kurtarın evlenin ne haliniz varsa görün alla allaa...
benim anlamadığım ne oluyorsa hemen suriyeli çıktı denip üstü kapatılıyor. bizim insanlarımız hiçbir şey yapmıyor mu lan bu kadar temiz bi ülke mi olduk?
@gokens_2018 arap kadar pislik olmadığımız kesin.
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