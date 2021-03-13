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Sultangazi'de taciz iddiasına dayak! 'Annen, bacın yok mu?'

13.03.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'de taciz iddiasına dayak! 'Annen, bacın yok mu?'

Sultangazi'de otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi, çevredekiler tarafından dövüldü.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yolu üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Yol üzerinde yürüyen G. G., iddiaya göre, durakta bekleyen E.B.D.'nin (14), yalnız olduğunu gördü. Durağa doğru yönelen G. G., kısa bir süre sonra E.B.D.'ye sözlü tacizde bulundu. Büyük bir korku yaşayan küçük kız, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Çığlık sesi üzerine durağın yakınında bulunan bir otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar, küçük kızın yardımına koştu. Çığlık sesleri üzerine kaçmaya çalışan G. G.,'yi yakalayan otobüs şoförü, kaçmaması için tuttu. Olay yerine gelen vatandaşlar ise durumu öğrendikten sonra darp etmeye başladı. Yaşanan olay polise bildirildi. Taciz şüphelisinin kaçmaması için yere oturtan ve başından ayrılmayan vatandaşlar, G.G.'yi olay yerine gelen polise teslim etti.

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"ÇOCUK PERİŞAN HALDEYDİ"

Yaşananları anlatan görgü tanığı İkram Dolgun, "Çocuk perişan haldeydi. Çocuğun gözyaşları, titreyişleri aklımdan çıkmıyor. Çocuğun ilerideki psikolojisini düşünemiyorum. Daha sonra olay yerine gelen polise şahsı teslim ettik" dedi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ; "ANNEN, BACIN YOK MU?"

Olay sonrası yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların küçük kızı taciz ettiği öne sürülen kişiye tepki gösterdiği, "Annen, bacın yok mu? Seni doğuran kim?" dediği duyuluyor. Bu sırada görüntülendiğini fark eden kişinin, kendisini görüntüleyen kadına, "Beni niye çekiyorsun?" diye sorduğu ve kadının üzerine yürümeye çalıştığı, bunun üzerine diğer vatandaşların müdahale ederek tokatladıkları cep telefonu kamerasına yansıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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