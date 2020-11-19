Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri , terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. Örgüt adına propaganda yapılarak haraç toplanıldığı bilgisini alan polis ekipleri, geçen cumartesi günü Sultangazi'de bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Dün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.D., Y.G., C.Ö.,ve H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken bir başka şüpheli C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

