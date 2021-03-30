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  4. Sultangazi'de ters yönde geri giden TIR, korku dolu anlar yaşattı

Sultangazi'de ters yönde geri giden TIR, korku dolu anlar yaşattı

30.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de ters yönde trafikte geri geri giden TIR, korku ve paniğe neden oldu. Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı TIR şans eseri kazaya neden olmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Habibler Arnavutköy yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde yaşandı.

DİĞER ARAÇLARA ÇARPAMKTAN KIL PAYI KURTULDU

Sürücüsünün ters yöne nasıl girdiği bilinmeyen TIR, trafiğin yoğun olduğu yolda geri geri gitmeye başladı. TIR, geri geri giderken sürücüsü direksiyonu sağa sola kırarak aracı durmaya çalıştı. TIR, bu sırada trafikteki araçlarla çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.

KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Geri giden TIR'ı gören trafikteki diğer sürücüler korku ve panik yaşadı. Bazı sürücüler de o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. TIR'ın sürücüsü kaza yaşanmadan aracı durdurabildi.

(DHA)

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