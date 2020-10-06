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Sultangazi'de trafik kazası! Görünce kahroldu: Daha çok gençsin! Lütfen ya

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 15:29 | Son Güncelleme

Sultangazi'de refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil taksi ile çarpıştı. Kazada sağlık görevlisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen meslektaşı yaralıyı görünce "Daha çok gençsin" dedi.

Sultangazi'de trafik kazası! Görünce kahroldu: Daha çok gençsin! Lütfen ya

Kaza, Sultangazi Cebeci Mahallesi meydana geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Fatma Yeter'in (23) kullandığı otomobil, Selçuklu Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, karşı yöne geçti. Bu sırada yolda seyir halinde olan Halil Sevimlikurt'un kullandığı taksiye çarptı. Otomobilde sıkışan Fatma Yeter, ağır yaralandı. Yeter'in yardımına diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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"DAHA ÇOK GENÇSİN"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, meslektaşları Fatma Yeter'in nabzını kontrol etti. Bu sırada bir meslektaşının, "Daha çok gençsin. Lütfen ya" dediği duyuldu. Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan Yeter, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

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TAKSİ SÜRÜCÜSÜ AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDU

Olay yerinde polise kaza anını anlatan taksi sürücüsü Halil Sevimlikurt, şoka girdi ve ayakta güçlüklü durdu. Kaza anını anlatan Sevimlikurt, "Karşı şeritten önüme uçtu. Yandan çarptım" dedi.

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(DHA)


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