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Sultangazi'de yılan paniği! Mahalleli ayağa kalktı: Allah bir daha böyle bir şey göstermesin

11.05.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de binanın önünde görülen yılan paniğe neden olurken, 1 saat süren çalışmalar sonrası bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı. Ekipler gelmeden önce yılanı dumanla ve süt dökerek çıkarmaya çalışan mahalle sakinleri dikkat çekerken, korku dolu gözlerle çalışmaları izleyen mahalleli, ''Ben kalp hastasıyım. Az daha kalp krizi geçiriyordum. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin'' dedi. Yaklaşık 70 santimetre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri sayesinde çıkarıldı.

Sultangazi'de yılan paniği! Mahalleli ayağa kalktı: Allah bir daha böyle bir şey göstermesin

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 60 sokakta binanın önünde görülen yılan, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yılanı yakalamaya çalıştı. Kaldırım taşlarını sökenler, yılanın görüldüğü yere süt bıraktı. Daha sonra yaktıkları bez parçasından çıkan duman ile yılanı saklandığı yerden çıkarmaya çalıştılar. Durum itfaiyeye bildirildi. Vatandaşların tüm çabaları sonuç vermedi.

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ÇALIŞMALARI MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokaktaki binanın zemin katına girme ihtimaline karşı, beton ve tuğlaları kırarak yılanın yerini tespit etmeye çalıştı. Mahalle sakinleri, çocuklar ve zemin katta oturan Sevgi Şenocak, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yaklaşık 70 santimetre uzunluğundaki yılanın yeri tespit edildi ve bulunduğu yerden çıkartıldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti. İtfaiye ekiplerince koruma altına alınan yılan doğaya salınmak üzere götürüldü.

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"KALP KRİZİ GEÇİRİYORDUM"

Korku dolu gözlerle çalışmaları izleyen Sevgi Şenocak, "Ben kalp hastasıyım. Az daha kalp krizi geçiriyordum. Çok korktum. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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(DHA)

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