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  4. Sultangazi'de yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı

Sultangazi'de yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı

31.12.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi Belediyesi’nde görevli temizlik personeli, sokağı süpürdüğü sırada yanına gelen köpeği önce sevdi, daha sonrada süpürgesiyle sırtını kaşıyarak masaj yaptı. İçleri ısıtan bu görüntü kameraya yansıdı.

Sultangazi’de 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Mustafa Çelik, Zübeyde Hanım Mahallesinde sokak temizliği yaptığı sırada yanına bir sokak köpeği yanaştı. Sokağı süpürmeyi bırakarak köpeği seven temizlik görevlisi Çelik, daha sonra kaşındığını fark ettiği köpeğin sırtını süpürgesiyle kaşımaya başladı. Temizlik görevlisiyle köpeğin içler ısıtan dostluğunu fark eden mahalle sakinleri, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

"BEN SEVGİ GÖSTERDİM, KÖPEK YİNE YANIMA YAKLAŞTI, BEN YİNE SEVDİM"

Köpekle arasındaki dostluğu anlatan temizlik görevlisi Mustafa Çelik, “Sultangazi Belediyesi temizlik işleri müdürlüğünde çalışan bir temizlikçi olarak Zübeyde Hanım Mahallesi 1380 Sokakta temizlik yaptığım esnada sokak köpeğini severken bir ablamız evinin balkonundan bizi videoya çekmiş. Ben o esnada hayvanın sırtını sıvazlıyordum. Köpek o sevgi ile bir süre sonra yine yanıma yaklaştı bende yine aynı sevgiyi gösterdim” dedi.

"O ANI KAYDA ALDI"

Olay anına tanıklık edip evinin balkonundan cep telefonu ile kayıt altına alan Evrim Özdemir, “Balkonda oturmuş çayımı içiyordum o esnada mahallemizde temizlik yapan arkadaşımızı köpeğin sırtını süpürge ile sıvazlarken gördüm. Bir hayvansever olarak çok hoşuma gitti. Bende o anı kayda aldım” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İBB HARİKA ÇALIŞIYOR .SAĞOLASIN İMAMOĞLU .
böyle insanlari gördükçe mutlu olmak elde değil helal olsun abimize.

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