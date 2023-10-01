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Sultangazi'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çığlık çığlığa bağırdılar... Korkunç anlar

01.10.2023 13:14 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'de 28 Ekim'de yaşanan olayda, hafriyat kamyonu yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpmış ve kazada 3 kişi yaralanmıştı. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan panik kameraya yansıdı.

Kaza, 28 Ekim Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Habipler Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 3 kişi bulundukları araçta sıkıştı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Hafriyat kamyonunun araçlara çarptığı anlar ise ışıklarda bekleyen bir aracın araç kamerasına yansıdı.

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Yağışlı havada hafriyat kamyonunun hızla geldiği ve araçlara çarptığı görülürken, araçlar sürüklenerek birbirine girdi.

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Bu sırada araçta bulunanların yaşadığı panik ise kayıtlara yansıdı.

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(DHA)

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Sultangazi kaza

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