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Sultangazi Haseki Hastanesi'ndeki önlemle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde dün akşam yaşanan hareketlilik ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

İstanbul (DHA) - SULTANGAZİ'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde dün akşam yaşanan hareketlilik ile ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"13 Haziran'da Haseki merkez acile başvuran hasta, Sultangazi Haseki Acil Çocuk Kliniği'ne sevkedilmiştir. 15 Haziran'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne konsultasyona giden hasta 16 Haziran'da Sultangazi Haseki Hastanesi'ne dönmüştür. Karaciğer yetmezliği tanısı ile tedavisine devam edilmekte olup bulaşıcı hastalık tanısı yoktur, herhangi bir karantina önlemi alınması söz konu değildir"

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