HABER

Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

İstanbul’da kurbanlık hayvan bakmak isteyen vatandaşlar Sultangazi’deki hayvan satış merkezine akın etti.

İstanbul’da kurbanlık hayvan bakmak isteyen vatandaşlar Sultangazi’deki hayvan satış merkezine akın etti. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı Arefesinde kurban kesecek vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Sultangazi’deki hayvan satış merkezi en işlek noktalardan biri oldu. Hayvan bakmak için gelen vatandaşlar yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sürücülerin yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi kat etmesi 30 dakikayı buldu.
Hayvan satış merkezine giden yolda, yol kenarına park eden araçlar da trafiği olumsuz etkilendi. Araç trafiği ve kurban pazarı havadan görüntülendi.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Drone tespit etti, sürücüler 'Yaşam Tüneli' nde bilgilendirildiDrone tespit etti, sürücüler 'Yaşam Tüneli' nde bilgilendirildi
Kuşadası'nda tatilci trafiğiKuşadası'nda tatilci trafiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tokat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tokat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tekirdağ 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tekirdağ için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.