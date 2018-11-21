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Sultangazi Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin Sultangazi’de inşa ettiği 75.

Sultangazi Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin Sultangazi’de inşa ettiği 75. Yıl Yüzme Havuzu hizmete açıldı.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde 4 bin 653 metrekare alan üzerinde inşa edilen 75. Yıl Yüzme Havuzu bölge halkının kullanımına sunuldu. Tesisin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin diğer spor tesisi ve kompleksleri gibi haftanın 7 günü hizmet vermesine karar verildi.

YÜZME, FİTNESS VE STÜDYO SPORLARI

İnşaat çalışmaları ve çevre düzenlemesi tamamlanan, gerekli testlerden de başarıyla geçen tesiste; yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra kadın ve erkek fitness salonları ile stüdyo spor salonu bulunuyor. Tesis bu alanlarda yüzmenin dışında fitness, pilates, jimnastik, step ve aerobik branşlarında hizmet veriyor. Tesiste ayrıca kafeterya ve 36 araç kapasiteli otopark mevcut. 75. Yıl Yüzme Havuzu’nda aylık 225 bin seans hizmet verilmesi hedefleniyor.

SULTANGAZİ’YE KAZANDIRILAN 3. YÜZME HAVUZU

75. Yıl Yüzme Havuzu, İBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi ve Cebeci Spor Kompleksi’nden sonra Sultangazi’ye kazandırılan üçüncü yüzme havuzu oldu. 75. Yıl Yüzme Havuzu Sultangazi’nin Gaziosmanpaşa’nın spor tesisi ihtiyacını da önemli ölçüde karşılaması hedeflendi.

Sultangazi Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldıSultangazi Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açıldı

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