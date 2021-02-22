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Sultangazi Mahmutbey yolunda trafik kazası:2 yaralı

22.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de park halindeki otomobile bir kargo şirketine ait araç çarptı.

Sultangazi’de park halindeki otomobile bir kargo şirketine ait araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yan yatarken, 2 kişi yaralandı.
Olay, sabah saat 09.45 sıralarında Sultangazi Mahmutbey- İstoç istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde ilerleyen 34 POD 39 plakalı araç sürücüsü yol kenarına park etti. Bu esnada bir kargo şirketine ait 34 BT 8522 plakalı araç sürücüsü Mevlüt A. park halindeki 34 POD 39 plakalı aracı fark edemeyince arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yan yattı. Kazaya ilk müdahaleyi ise seyir halindeki diğer araç sürücüleri yaparak yaralıları araçlardan çıkardı. Yaralılar çağrılan ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil içinde bulunan Zeynep G. isimli kadın kol ve boyun bölgesinden yaralanırken kargo sürücüsü Mevlüt A. ise, bacağını hissetmediğini söyledi. Kaza esnasında takla atan araçtan sızan Akaryakıt nedeniyle ekipler trafiğin iki şeridini ulaşıma kapatarak bölgede tedbir aldı.

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