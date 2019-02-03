IHAAW122640-ASA/03-02-2019
- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
03.02.2019 12:26:40 TSI
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