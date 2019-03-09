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Sultangazi Millet Bahçesi’nde sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:05 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi’de yapımı süren Millet Bahçesi’ni ziyaret etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi’de yapımı süren Millet Bahçesi’ni ziyaret etti. Çalışmalarda sona gelinen Millet Bahçesi’nde gezen Altunay, “İnanıyorum ki Sultangazi artık olaylarla değil projeleriyle anılan bir noktaya geldi” dedi.
Sultangazi’de yapımı süren Millet Bahçesi’nde sona gelindi. 25 Mart tarihinde bitmesi planlanan Millet Bahçesi’ni gezen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, çalışmaları yerinde inceledi.

“Mart ayının 25’ine kadar bitirilmesi hedefleniyor”
Millet Bahçesi yapmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu vurgulayan Altunay, “Sultangazi’de şimdiye kadar yapılan parkların belki de en güzelinin yapıldığı yerdeyiz şu anda. İçinde sosyal tesisiyle, botanik parkıyla, koşu alanlarıyla ve özellikle spor alanlarıyla ve en önemlisi de baraj manzarasıyla, orman manzarası ve TEM manzarasıyla çok seçkin bir yerdeyiz. Bu ayın sonunda açılışı düşünülüyor. Mart ayının 25’ine kadar bitirilmesi hedefleniyor. Buraya 2 binden fazla ağaç dikildi. Futbol sahaları, basketbol sahaları yapıldı. En önemlisi de vatandaşın sabah ve akşam sporları için her turu 1500-2000 metre olmak üzere burada baraj etrafında spor yapma imkanını bulabileceği spor alanları inşa edildi” ifadelerini kullandı.

“Sultangazi artık olaylarla değil projeleriyle anılan bir noktaya geldi”
Yapılan projelerle Sultangazi’nin değiştiğini söyleyen Cahit Altunay, “Burası binalardan arındırılmış doğayla iç içe bir yer. Ulaşımda en kolay yerlerden biri hemen TEM’in ağzı. İnanıyorum ki sadece Sultangazi değil Gaziosmanpaşa, Eyüp gibi yakın bölgedeki tüm ilçelerin istifade edeceğini söyleyebilirim. Sultangazi bir köydü, şehir oldu. İnanıyorum ki Sultangazi artık olaylarla değil projeleriyle anılan bir noktaya geldi” şeklinde konuştu.

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