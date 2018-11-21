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SULTANGAZİ'DE 2 ÇOCUĞUN GASP EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Sultangazi'de 2 arkadaş çevrelerini saran 3 kişi tarafından gasp edildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Sultangazi'de 2 arkadaş çevrelerini saran 3 kişi tarafından gasp edildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Sultangazi Cebeci Mahallesi 2548 sokakta 17 Kasım'da kimliği belirsiz 3 kişi, 18 yaşından küçük 2 arkadaşın etrafını sararak ceplerinde bulunan 350 lira ve cep telefonunu gasp etti.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gasp olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polis ekipleri, yaptığı çalışmada 19 yaşındaki B.E., G.Y. (18) ve 16 yaşındaki İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük çocukları gasp etmesi güvenlik kameları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-İki çocuğun yolda yürümesi
-Gaspçıların çocukları çevirmesi
-Çocukların ceplerinin karıştırılması
-Gaspçıların adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

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