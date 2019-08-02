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Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 22:03 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerindeki kot pantolon çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Sultangazi’de bir iş yerinden yaklaşık 200 bin lira değerindeki kot pantolon çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızların demir kesme makasıyla kilitleri açarak yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, İstanbul Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar saat 06.30 sıralarında kot pantolon üretimi yapan iş yerinin önüne geldi. Minibüsle gelen ve yüzleri maskeli olan 6 hırsız, demir kesme makasıyla kilitleri kesti. İş yeri alarmı çalmaya başlayınca kepenklere tırmanarak alarmı da kıran hırsızlar içerideki kot pantolonları taşımaya başladı. Yaklaşık 200 bin lira değerindeki bin 300 parça pantolonu dakikalar içerisinde minibüse taşıyan hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

Yanlarından vatandaş geçerken çalmaya devam ettiler
Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli hırsızların malzemeleri minibüse yüklediği esnada bir vatandaşın yanlarından geçtiği görülüyor. Yoldan geçen vatandaşa aldırış etmeden soyguna devam eden hırsızların cesareti görenleri hayrete düşürüyor.

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