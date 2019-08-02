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Sultangazi'de 23 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.

Sultangazi'de 23 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir minibüsü 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda durdurdu. Araçta yapılan incelemede, 12'si 18 yaşından küçük olmak üzere
Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda ekiplerin minibüste yaptığı incelemelerde 23 sırt çantası, 480 kilogram kapasiteli deniz botu, bot şişirme pompası ve 2 kürek ele geçirildi. Bekçiler, minibüste 12'si 18 yaşından küçük toplam 23 Afganistan uyruklu ile şoför Muhammed A.'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı.

KİŞİ BAŞI 500 LİRAYA EDİRNEYE GÖTÜRMEYE ANLAŞMIŞLAR
Emniyette ifadesine başvuran Muhammet A., Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nden minibüsüne kişi başı 500 lira karşılığında aldığı Afganistan uyruklu kişileri Edirne'ye götürmek üzere anlaştıklarını söylediği iddia edildi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI, GÖÇMENLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12'si 18 yaşından küçük toplam 23 Afganistan uyruklu hakkında idari işlem başlatılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçildi. Şoför Muhammet A. ise önceki gün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(FOTOĞRAFLI)

Sultangazi'de 23 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

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