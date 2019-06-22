SULTANGAZİ'DE AFGAN VE PAKİSTANLILARA MAAŞ GÜNÜ GASP DEHŞETİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de, bir binanın bodrum katındaki dairede kalan yabancı uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları gün yüzü maskeli 8 kişi tarafından evlerinde gasp edildi.

ELLERİNİ ARKADAN BAĞLAYIP, DEHŞET SAÇTILAR

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde yaşandı Bir binanın bodrum katındaki dairede kalan Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kişi, maaşlarını aldıkları günün akşamı gasp dehşeti yaşadı. Mağdurların kaldığı eve giren yüzü maskeli 8 kişi, silah ve bıçakla tehdit ettikleri 12 kişinin ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağlayarak, paralarını ve cep telefonlarını istedi. Ellerindeki kelepçeyi çözerek gaspçılara direnmeye çalışan 12 kişiden olay sırasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Afganistan bayrağı ile yüzlerini gizlemeye çalıştığı öne sürülen 8 kişi, daha sonra mağdurların paralarını ve cep telefonlarını alarak, olay yerinden kaçtı. Ellerindeki kelepçeleri çözen mağdurlar ise dışarı çıkarak gaspçıların peşine düştü.

BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler de olayın yaşandığı sokakta bir adet boş mermi kovanı bulundu. Kolundan yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, diğer mağdurlar bilgilerine başvurmak üzere karakola götürüldü. Gaspa uğrayan 12 kişiden sadece 2 kişi kendilerini darp ederek telefon ve paralarını alan 8 kişiden şikayetçi oldukları öğrenildi.