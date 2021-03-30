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  4. Sultangazi’de akrabalar arasında silahlı kavga 3 yaralı

Sultangazi’de akrabalar arasında silahlı kavga 3 yaralı

30.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de akraba olduğu öğrenilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı.

Sultangazi’de akrabalar arasında silahlı kavga 3 yaralı

Sultangazi’de akraba olduğu öğrenilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 154. Sokak’ta yaşandı. Akraba olduğu öğrenilen grup arasında sokakta tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sultangazi’de akrabalar arasında silahlı kavga 3 yaralı

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