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Sultangazi’de alt yapı çalışmaları esnasında göçük: 1 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Sultangazi’de alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Sultangazi’de alt yapı çalışmaları esnasında göçük: 1 işçi yaralı

Sultangazi’de alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Kablo döşeyen bir işçi, göçük altında kalarak yaralandı.
Olay, Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi Mescidi Selam tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesi çalışırken göçük yaşandı. Kepçenin kazı yaptığı yerde kablo döşeyen işçi Özdemir Eren göçük altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda göçük altından çıkarılan Eren, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Sultangazi’de alt yapı çalışmaları esnasında göçük: 1 işçi yaralı

Sultangazi’de alt yapı çalışmaları esnasında göçük: 1 işçi yaralı

Sultangazi’de alt yapı çalışmaları esnasında göçük: 1 işçi yaralı

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