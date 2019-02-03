Sultangazi'de alt yapı çalışması sırasında 1 işçi toprak altında kaldı (1)  

Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL(DHA)-SULTANGAZİ Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında açılan çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar toprağa gömüldü. Özdemir Eren isimli işçiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
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