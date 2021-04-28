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  4. Sultangazi'de korkutan anlar! Aniden yola çıkan kadına taksi çarptı

Sultangazi'de korkutan anlar! Aniden yola çıkan kadına taksi çarptı

28.04.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de karşıya geçmek için aniden yola çıkan kadına taksi çarptı. Kadının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen pazartesi günü, saat 13.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde yaşandı.

Kimliği öğrenilemeyen bir kadın, kısa süre kaldırımda yürüdü. Aniden de yolun karşısına geçmek için caddeye çıktı. Ancak hızla gelen taksi, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, asfalta düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; kadının kaldırımda yürümesi, koşarak yola çıkması ve taksinin çarpması sonucu havaya fırlayıp, asfalta düşmesi yer alıyor. Ayrıca görüntüde taksi sürücüsü ve çevredeki vatandaşların kadının yardımına koştuğu görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultangazi

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