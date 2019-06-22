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Sultangazi'de apartman önünde temizlik yapan kadına taciz

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) - SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Yakalanan saldırgan tutuklanırken olay apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanda temizlik sırası kendisine gelen genç kadın, merdivenleri yıkamaya başladı. Pakistan uyruklu kişi, apartmanın önünü yıkadığı sırada genç kadının yanına yaklaştı. Saldırgan, kadının kalçasına dokunarak taciz etti. Neye uğradığını şaşıran kadın, olayın şokunu atlattıktan elindeki temizlik sopasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Tacizci olay yerinden kaçarken, kadın polise giderek şikayetçi oldu.

Kadının şikayetçi olmasının ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan bir gün sonra saldırganı gözaltına aldı. Tacizci emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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