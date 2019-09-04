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SULTANGAZİ'DE ARACI DURDURULAN KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan Derviş Beyhan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi durmasını istedi. Beyhan ile tartışmaya başlayan kişi, yanında bulunan silahla aracın içinde bulunan Derviş Beyhan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntü
-polis ekipleri
-genel ve detaylar

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