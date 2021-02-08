HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi’de araçlar çatıların altında kaldı

Sultangazi’de araçlar çatıların altında kaldı

08.02.2021 23:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi’de evlerin çatısı uçtu.

Meteoroloji’nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi’de evlerin çatısı uçtu. Çatılar caddeye uçarken, araçlar hasar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından İstanbul’da rüzgar etkisini gösterdi. Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı caddede araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Çatıların üzerine uçtuğu araçlar ise hasar gördü, yol kapandı. Bir süre kapanan yol itfaiye ekiplerinin çalışması ile tekrar açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördüİstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü
Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yoluNoter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isterken yine dolandırıldı

Dolandırıcılardan kurtulmaya çalışırken yeniden dolandırıldı

‘Boğazı kesilmiş şahıs yerde yatıyor’ ihbarına giden polis bakın ne ile karşılaştı

‘Boğazı kesilmiş şahıs yerde yatıyor’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Mersin’de narenciye fabrikasında korkutan yangın

Mersin’de narenciye fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

İstanbul'da şiddetli fırtına: Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

Mansur Yavaş: Olaylar Ankara'ya sıçradığı için açıklama yaptım

Mansur Yavaş: Olaylar Ankara'ya sıçradığı için açıklama yaptım

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.