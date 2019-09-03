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Sultangazi'de aşırı yüklü kamyonun tehlike saçan yolculuğu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da yükü kaymış ve aşırı yüklü seyir halinde olan kamyonet, trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da yükü kaymış ve aşırı yüklü seyir halinde olan kamyonet, trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolunda seyir halinde olan kamyonet, kasasındaki hacminden daha geniş yer tutan ve kayan yükü nedeniyle diğer sürücüleri için tehlike oluşturdu. Her an devrilecek hissi veren kamyonetin kasasındaki aşırı yükle yolda ilerlemesi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kasasında hacminden fazla yük taşıyan kamyonet yolda ilerliyor.

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